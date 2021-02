Raiola: «Solo 10 club possono comprare Haaland e 4 sono in Premier League»

Mino Raiola, agente tra gli altri di Haaland, ha parlato alla BBC del futuro dell’attaccante del Borussia Dortmund

HAALAND – «Solo 10 club al mondo hanno il potere economico per acquistarlo e quattro di loro sono squadre della Premier League. Non credo ci sia un manager o un direttore sportivo al mondo che direbbe che non gli interessa il norvegese …»

POGBA – «Pogba sta per lasciare lo United? Ho solo detto la mia opinione, non volevo creare alcun problema. Non credo che i migliori giocatori come Pogba o Solskjaer possano essere destabilizzati da quello che dice Raiola. Ma non ne parlerò più … o tutti in Inghilterra impazziranno»