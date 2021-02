Rakitic: «Mi piace giocare con Gomez. Contratto di Messi? Nessuno si lamenta in NBA»

Ivan Rakitic ha parlato in una lunga intervista concessa ad As: queste le parole del centrocampista croato in forza al Siviglia

GOMEZ – «Mi congratulo con il club per aver ingaggiato Papu. Tutti i sivigliani sono molto felici di averlo qui. Mi piace giocare con lui».

MESSI – «Ha detto che deciderà alla fine della stagione. Bisogna lasciarlo in pace e fargli fare quello che vuole il suo cuore. Per quelli di noi che amano il calcio, è importante che Leo trasmetta gioia sul campo. Messi è tornato a sorridere e il Barça è rinato».

CONTRATTO MESSI – «Mi piace l’NBA e sappiamo quanto guadagnino i giocatori lì, quindi non so perché ci siano state polemiche. Sappiamo tutti cosa ha fatto Leo, è oltraggioso. Quando ho viaggiato con lui in tournée, tutti chiedono di lui. Lui, Cristiano e Neymar muovono così tanto che i contratti sono assolutamente meritati».

FESTEGGIARE UN GOL AL BARCELLONA – «No. Lì ho vissuto tanti bei momenti. Mia figlia è nata a Barcellona, ​​ho molti amici in città e i tifosi mi hanno sempre mostrato affetto. Mi hanno persino dato un premio per come mi sono comportato».