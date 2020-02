Ramos: «Clasico, spero di giocarne ancora tanti…» – VIDEO

Sergio Ramos ha parlato in vista del match di domani sera tra Real Madrid e Barcellona. Le parole del difensore spagnolo

Sergio Ramos ha parlato ai canali ufficiali della Liga in vista del Clasico di domani sera. Il difensore ha giocato 43 volte contro il Barcellona, divenendo di fatto il calciatore con più presenze. Le sue parole a proposito di questo record.

«Una gioia incredibile. Spero di poter continuare a giocarne ancora, anche perché significherebbe che sono ancora qui. Credo sia un premio per il lavoro e il sacrificio di tanti anni. Non si gioca a calcio per i premi individuali, ma è molto gratificante raggiungere obiettivi personali e infrangere i record che sembravano inavvicinabili. Si tratta di un qualcosa di molto motivante»