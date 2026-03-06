Rampulla lo difende: «Di Gregorio deve tapparsi le orecchie e non pensare ai mugugni. Ma non mi pare abbia fatto errori enormi!»

Rampulla, ex portiere della Juve, ha rilasciato queste dichiarazioni su Di Gregorio, Perin e sui possibili portieri in arrivo in bianconero

Michelangelo Rampulla ha rilasciato un’intervista Tuttosport, parlando dei portieri della Juve e non solo. Le sue dichiarazioni.

🎧 Ascolta le nostre notizie! Non hai tempo di leggere? Scopri la nuova sezione Podcast di Calcio News 24 e ascolta i nostri notiziari flash, le top news e gli approfondimenti.

SU VICARIO – «Vicario è un grandissimo portiere. L’ha dimostrato nel tempo e lo sta facendo pure questa stagione. In più, gioca in Inghilterra e in una squadra importante: elementi che danno esperienza, qualcosa in più»

I PORTIERI CHE PREFERISCE – «Vicario mi piace. Un altro da prendere poi è Caprile, oggi al Cagliari. E naturalmente Carnesecchi: lui mi piace moltissimo, ma gioca nell’Atalanta, fa le coppe, lotta per posizioni importanti. Vicario potrebbe invece rientrare e ha più partite di tutte. Anche Meret potrebbe rientrare in questo discorso»

SUI PORTIERI DELLA JUVE – «Faccio una premessa: ho sempre pensato che la Juve abbia ottimi portieri. Ci sono momenti, all’interno della carriera di un giocatore, e anche in una singola stagione, in cui non ti senti a posto fisicamente o mentalmente. E bisognerebbe essere lì per capire le sensazioni provate. Da fuori si nota questo: non sono al 100%, almeno dal punto di vista mentale. E questa situazione, per tutta la squadra, è vissuta con un po’ di ansia. Partendo dall’idea che i bianconeri dispongano di due ottimi portieri, in un anno ci possono stare dei momenti in cui le cose non vanno bene. Poi ti auguri che la squadra ti dia una mano. O magari di incappare in una partita in cui non tirano mai in porta»

SU DI GREGORIO – «Deve tapparsi le orecchie e non pensare ai mugugni. Non siamo robot, ma esseri umani. Se i tuoi stessi tifosi ti dicono qualcosa e lo percepisci, è complicato rendere al massimo. Un consiglio? Tapparsi le orecchie. Mettersi il casco. Pensare solo al campo. Una buona prestazione lo potrebbe aiutare, magari un episodio fortunato. Ma è sbagliato a prescindere dare tutta questa colpa e importanza al portiere. Non mi pare che Michele abbia fatto degli errori enormi in queste settimane. E poi vale un vecchio discorso: hanno sbagliato tutti, persino i più grandi. E DiGre chiaramente non può far eccezione in alcun modo»

I GOL PRESI DA PERIN A ROMA – «Secondo me, invece, quel gol lì lo puoi pure prendere. Ho sentito davvero pareri diversi: c’è chi dice che abbia sbagliato, chi invece gli avrebbe dato colpe per lo slancio. No, non ha sbagliato. Anzi, rigiriamola: c’è un errore su ogni gol subito, ma solo perché altrimenti non verrebbe preso. Wesley è stato bravo a metterla lì, ma Perin ha fatto un’ottima prestazione. Mi ricollego a prima: non è tranquillo, è un discorso certamente più ampio. Magari sul terzo gol… Poteva anticipare l’uscita. Ma bisogna capire la percezione: sono decisioni che prendi in una frazione di secondo. Se tardi lì, allora hai sbagliato? Non è un errore chiaro»

L’INTERVISTA COMPLETA A RAMPULLA