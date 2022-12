Ramsey non è ancora rientrato al Nizza, Favre: «Una delusione per lui»

La Ligue 1 riparte domani con un turno infrasettimanale che si chiuderà giovedì con la partita tra Nizza e Lens. Intervenuto in conferenza stampa, Lucien Favre, tecnico del Nizza, ha parlato di Aaron Ramsey, non ancora rientrato a disposizione del gruppo dopo l’eliminazione del Galles dal mondiale. Di seguito le sue parole.

«Aaron non è ancora tornato, penso che la Coppa del Mondo sia stata difficile da digerire per lui. Vedremo… Non ci ho ancora parlato, si sta però prendendo il suo tempo per riprendersi veramente. Questo è quello che posso dirvi»