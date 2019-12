Ranieri avvisa: «In Coppa Italia farò turnover. La priorità è il campionato»

Ranieri volta pagina e cerca il risultato pieno contro il Cagliari: «Coppa Italia? Spazio a chi ha giocato meno» – VIDEO

Alla vigilia del match di Coppa Italia contro il Cagliari il tecnico blucerchiato Claudio Ranieri dimentica quanto fatto in campionato: «Bisogna voltare pagina, sapendo quello che di buono si è fatto. Gli errori ci sono stati, ma loro sono in un momento di fulgore: gli è riuscito tutto. Pazienza, portiamo via la consapevolezza di essere sulla buona strada».

L’obiettivo è vincere ma con un occhio alla classifica e al campionato della Sampdoria: «Cerco di vincere sempre tutte le partite. In questo momento di classifica è importante il campionato. Per questo motivo darò spazio ai ragazzi che non hanno trovato l’opportunità di giocare».