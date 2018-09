Ranieri cuore Roma: «Venduta la spina dorsale, avanti con Di Francesco»

Claudio Ranieri sta con Di Francesco: ecco le parole del tecnico sul momento della sua ex Roma

Eusebio Di Francesco sulla graticola, momento no per la Roma. Tecnico a rischio esonero dopo il ko di Bologna, ecco l’analisi di Claudio Ranieri: «E’ uno dei migliori allenatori emergenti del calcio italiano, al Sassuolo ha fatto benissimo e anche lo scorso anno alla Roma. Quest’anno gli hanno venduto la spina dorsale della squadra, ha bisogno di stimolare il gruppo per ritrovare il bandolo della matassa: spero che gli venga fatto fare il lavoro che merita di fare».

Continua l’ex manager del Leicester a Radio Anch’io lo Sport: «La Roma vende da anni i suoi pezzi migliori, ma è chiaro che nessuno si aspettava questo rendimento: la Fiorentina ha cambiato tanto ma sta volando, anche perché i giovani a Firenze li coccolano mentre a Roma è diverso. A Roma i calciatori hanno paura di toccare il pallone, sembra che scotti. I tifosi devono stare vicino alla squadra».