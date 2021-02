Ranieri e Quagliarella, futuro in coppia alla Sampdoria: il punto sui rinnovi

Ranieri e Quagliarella alla base della crescita della Sampdoria di oggi, ma del futuro non c’è certezza: il punto sui rinnovi

Fabio Quagliarella e Claudio Ranieri, entrambi in scadenza di contratto, sono pronti a continuare insieme la loro avventura alla Sampdoria anche nella prossima stagione. Sebbene il presidente Massimo Ferrero abbia speso parole di stima nei confronti del tecnico e del capitano, dall’altra parte la discussione dei rinnovi contrattuali ha bisogno ancora di tempo.

Quanto? Un mese, massimo due. Come riporta la Gazzetta dello Sport, sia Ranieri che Quagliarella dovranno abbassare le pretese economiche e adeguarsi ai parametri della nuova era calcistica. Altro dettaglio che li accomuna è la durata dei contratti: ad entrambi verrà proposto un annuale, che per l’attaccante è ormai prassi e per il tecnico non è un problema.