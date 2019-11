Ranieri entusiasta: «Vittoria che riaccende il campionato. Quagliarella? Vi spiego…»

Claudio Ranieri ha commentato la vittoria ottenuta contro la SPAL, ultimo match dell’undicesima giornata di Serie A. Le sue parole

Un gol di Caprari ha regalato alla Sampdoria la sua prima vittoria esterna in campionato e a Claudio Ranieri il suo primo successo sulla panchina blucerchiata. Il tecnico della Samp ha commentato così ai microfoni di Sky l’importante vittoria.

VITTORIA – «La vittoria riaccende il campionato. Partita difficile, sapevamo le qualità della Spal e abbiamo sofferto soprattutto sulla fascia destra nel primo tempo. All’inizio della ripresa non abbiamo giocato bene, ma poi siamo riusciti a reagire. Il pareggio sarebbe stato giusto, ma abbiamo vinto al 91′ perché non abbiamo mai smesso di lottare. Non si dovevano affossare questi ragazzi, bisogna dargli fiducia e farli lavorare. Spero di riuscire a tirarli fuori da questo brutto momento».

CAMBI – «Un messaggio alla squadra, in questo momento ho bisogno di tutti. Sapevo che gli avversari avrebbero spinto e che avrei dovuto mettere qualità nell’ultima mezz’ora. Ramirez aveva fatto un buon secondo tempo a Lecce, ma ho preferito giocare con due punti».

QUAGLIARELLA – «Quagliarella? Aveva avuto un problemino all’adduttore e ho preferito farlo riposare. Caprari, Gabbiadini e Bonazzoli mi sono piaciuti tanto. Dobbiamo tirarci fuori dalle sabbie mobili, cerco quindi di far sentire più sicura la squadra e di non fargli prendere gol».

CAPRARI – «Caprari è un giocatore particolare, ho molta fiducia di lui. Contro il Bologna l’ho fatto entrare sperando di vincere la partita ma poi l’ho persa. È un giocatore da gestire con parsimonia. Quando prenderemo fiducia potremo mettere in campo tutti i giocatori di maggiore qualità, per ora serve equilibrio»