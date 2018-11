Ranieri torna in Premier per salvare il Fulham. Le più divertenti dichiarazioni del protagonista della favola Leicester – VIDEO

Sir Claudio Ranieri torna in Premier League: il tecnico italiano è subentrato a Jovakovic e allenerà il Fulham, attualmente ultimo in classifica. I vertici del club londinese hanno scelto di puntare su Ranieri sperando che compia un’impresa salvando il Fulham. Il club attualmente ha soltanto 5 punti in classifica e non vince un match di campionato dal 26 agosto, data del trionfo casalingo ai danni del Burnley per 4-2. Ma in Inghilterra lo sanno: per Sir Claudio nulla è impossibile.

Il mister romano è entrato nella leggenda dopo l’incredibile conquista del titolo con il Leicester, e la dirigenza del Fulham spera in un altro miracolo, pur “accontentandosi” della salvezza. Esordirà sulla panchina dei Cottagers nel match in casa contro il Southampton. Ranieri è stimato nel Regno Unito non soltanto per la sua esperienza da allenatore, ma anche per la sua simpatia ed ironia nelle conferenze stampa. Ecco il video delle più divertenti dichiarazioni del mister: da “Pinocchio” a “Dilly ding dilly dong”.