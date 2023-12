Ranking Uefa aggiornato, la situazione delle italiane

La posizione delle squadre italiane nel ranking Uefa dopo l’ultimo turno di Champions League. Tutti i dettagli

La UEFA ha rilasciato la classifica aggiornata del ranking dopo l’ultimo turno di Champions League. La prima italiana è sempre l’Inter, sesta a 99, mentre la Roma completa la top 10 con 87. La Juventus, pur non giocando le coppe europee quest’anno si trova in 15ª posizione e il Napoli è l’ultima italiana in Top 20. Poi l’Atalanta, ventiquattresima. Il Milan supera invece la Lazio nonostante il terzo posto nei gironi. Di seguito la classifica.

1) Manchester City 141.000

2) Bayern Monaco 136.000

3) Real Madrid 123.000

4) Paris Saint-Germain 108.000

5) Liverpool 103.000

6) Inter 99.000

7) RB Lipsia 96.000

8) Chelsea 96.000

9) Manchester United 92.000

10) Roma 87.000

…

15) Juventus 80.00

16) Napoli 79.000

24) Atalanta 62.000

31) Milan 53.000

32) Lazio 52.000

61) Fiorentina 28.000