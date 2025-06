Raspadori, capolinea con il Napoli! Spunta fuori una grande ipotesi italiana. Ecco l'indiscrezione - Calcio News 24

Raspadori nel mirino della Lazio? I biancocelesti provano a pressare per l’attaccante del Napoli. La situazione attuale di mercato

Tra le voci più intriganti del calciomercato estivo, una delle piste che sta catturando l’attenzione dei tifosi della Lazio è quella che porta a Giacomo Raspadori. Il talento del Napoli e della Nazionale italiana è uno dei nomi più caldi di questa sessione di trattative, con diversi club di Serie A pronti a contenderselo. La Lazio, alla ricerca di un rinforzo offensivo di qualità, ha inserito Raspadori tra gli obiettivi più interessanti per il reparto avanzato.

L’ex attaccante del Sassuolo Raspadori non ha trovato grande continuità nella scorsa stagione al Napoli, ma resta un profilo che piace molto per duttilità, intelligenza tattica e capacità di adattarsi a diversi moduli di gioco. In particolare, le sue caratteristiche tecniche ben si sposerebbero con il tipo di calcio che il nuovo allenatore della Lazio sembra voler proporre: dinamico, fluido e orientato alla verticalità. Raspadori, con la sua abilità nel muoversi tra le linee e inserirsi negli spazi, rappresenterebbe una pedina preziosa per arricchire la manovra offensiva biancoceleste.

Secondo quanto riportato da Il Mattino, la concorrenza per il cartellino di Raspadori è agguerrita. Oltre alla Lazio, anche Juventus, Inter, Roma e Bologna stanno monitorando attentamente la situazione. Questo interesse diffuso ha portato il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, a fissare un prezzo importante per il suo attaccante: tra i 35 e i 40 milioni di euro. Una cifra che evidenzia quanto il club partenopeo creda ancora nel valore del giocatore, nonostante una stagione non esaltante sotto il profilo delle presenze e dei gol.

Tuttavia, la valutazione economica rischia di complicare seriamente i piani della Lazio. I biancocelesti, infatti, difficilmente si spingeranno fino a cifre così elevate, a meno di cessioni eccellenti o formule di pagamento dilazionato che possano rendere più sostenibile l’operazione. In questo senso, si potrebbe ipotizzare una trattativa strutturata su prestito con obbligo di riscatto, o l’inserimento di contropartite tecniche per abbassare l’esborso cash.

La suggestione Raspadori resta comunque viva e alimenta i sogni del popolo laziale. Il giocatore, dal canto suo, potrebbe accogliere con favore un progetto in cui ritrovare centralità e minutaggio, elementi fondamentali anche in vista dei prossimi appuntamenti con la maglia azzurra. La Lazio, in cerca di un nuovo volto offensivo per rilanciare le proprie ambizioni in campionato e in Europa, potrebbe rappresentare l’ambiente giusto per rilanciare Raspadori come protagonista.

In sintesi, l’interesse per Giacomo Raspadori è reale, ma al momento l’operazione appare complicata sotto il profilo economico. Le prossime settimane saranno decisive per capire se si tratterà solo di una suggestione estiva o di una vera e propria trattativa pronta a decollare. Intanto, il nome di Raspadori continua a rimbalzare nei corridoi di Formello, con i tifosi biancocelesti che sognano un colpo di mercato capace di accendere l’entusiasmo.