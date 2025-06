Raspadori Lazio, i biancocelesti vogliono l'attaccante del Napoli. La situazione attuale sulla trattativa - Calcio News 24

Raspadori Lazio, i biancocelesti provano a compiere il grande colpo dal Napoli. Ecco l’indiscrezione attuale dei capitolini

L’ipotesi Giacomo Raspadori per il calciomercato Lazio potrebbe presto trasformarsi in qualcosa di concreto. A rilanciare la notizia è Alfredo Pedullà, noto esperto di calciomercato, che ha svelato l’interessamento del club biancoceleste nei confronti dell’attaccante del Napoli. Un’idea che, per il momento, resta sullo sfondo, ma che potrebbe evolversi nelle prossime settimane con l’avvio ufficiale della sessione estiva di mercato.

Raspadori, classe 2000, è un profilo che piace per versatilità, dinamismo e capacità di adattarsi a più ruoli nel reparto offensivo. In maglia azzurra, però, il giovane attaccante italiano non è riuscito a trovare quella continuità che aveva mostrato ai tempi del Sassuolo. A Napoli ha vissuto una stagione a due volti, ma ancora con poco spazio.

Proprio per questo, un cambiamento potrebbe giovare tanto al giocatore quanto al club partenopeo, che sarebbe disposto ad ascoltare offerte. La Lazio, dal canto suo, è alla ricerca di rinforzi in attacco e considera Raspadori un investimento interessante, anche in prospettiva futura. Tuttavia, i biancocelesti non sono gli unici ad aver messo gli occhi su di lui.

Secondo quanto riferito da Pedullà, anche Roma, Inter e Bologna avrebbero manifestato un certo interesse per il calciatore. Si profila, dunque, un vero e proprio duello a quattro tra alcune delle principali protagoniste del nostro campionato. Ogni club ha motivazioni diverse per puntare su Raspadori: chi cerca un’alternativa tattica, chi un titolare, chi una scommessa di qualità.

Il Napoli, per ora, non ha preso una decisione definitiva, ma molto dipenderà dalle proposte che arriveranno sul tavolo e dalla volontà del giocatore, che desidera tornare protagonista in Serie A anche in ottica Nazionale. Il futuro di Raspadori è ancora da scrivere, ma la corsa per assicurarselo è ufficialmente partita.