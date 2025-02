Raspadori: «Con questo modulo posso dare il meglio di me, ma la cosa che conta è l’intesa di squadra»

Le parole di Giacomo Raspadori, attaccante del Napoli, dopo il pareggio ottenuto dai partenopei in trasferta contro la Lazio

Giacomo Raspadori ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il pareggio del Napoli contro la Lazio. Di seguito le sue parole.

«In questo modulo riesco ad esprimermi nel migliore dei modi. L’importante però è riuscire a giocare bene con la squadra. Siamo consapevoli che non era facile vincere su questo campo contro la Lazio, il risultato non è da buttare. Oggi c’era tanta emozione e tanta voglia di fare bene. Quando si ha poco spazio le occasioni valgono doppio e sono contento. Il cuore era per la mia bimba ed il gol l’ho dedicato a lei. Cerco sempre di farmi trovare pronto quando c’è bisogno. Tutto quello che abbiamo raccolto fino a questo momento l’abbiamo raccolto guardando solo a noi. È normale che guardiamo anche le nostre concorrenti, ma l’importante siamo noi».