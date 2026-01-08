Raspadori Roma: accelerata nella trattativa e chiusura vicina! Le cifre dell’affare, ecco quanto spenderanno i giallorossi

Raspadori Roma: accelerata nell’affare che si avvia alla chiusura. Le cifre dell’operazione tra i giallorossi e l’Atletico Madrid

La fumata bianca è ormai all’orizzonte e Trigoria si prepara ad accogliere il rinforzo tanto atteso per il reparto offensivo. La Roma è vicinissima a chiudere l’operazione per riportare in Italia Giacomo Raspadori. Dopo giorni di attesa, legati anche agli impegni in Supercoppa Spagnola dell’Atletico Madrid, la trattativa ha subito l’accelerata decisiva. Secondo quanto riportato congiuntamente dagli esperti di mercato Matteo Moretto e Fabrizio Romano, il club giallorosso ha praticamente definito l’acquisto dell’attaccante della Nazionale, superando gli ultimi ostacoli burocratici.

I dettagli economici: un’operazione complessa

L’accordo tra la Roma e i Colchoneros è stato raggiunto e sigillato già da qualche giorno, basato su un’ingegneria finanziaria precisa. La formula è quella del prestito oneroso, per il quale i capitolini verseranno subito 1,5 milioni di euro nelle casse spagnole. Il nodo cruciale riguarda il futuro: è stata inserita un’opzione di acquisto (diritto di riscatto) definita “flessibile”, con una cifra che oscillerà tra i 20,5 e i 23 milioni di euro. A rendere l’affare ancora più articolato ci sono alcune clausole e penali specifiche inserite nel contratto tra i club: condizioni che, se non rispettate (o al verificarsi di determinati eventi sportivi), potrebbero far lievitare il costo totale dell’operazione, tutelando l’investimento degli spagnoli.

Ultimo step: l’ingaggio di “Jack”

Con il via libera di Diego Simeone resta solo da formalizzare l’intesa con il giocatore. Le parti stanno negoziando proprio in queste ore i dettagli finali del nuovo contratto (stipendio e durata) che legherà Raspadori alla Roma. Si prevede che la svolta definitiva arrivi a brevissimo.

Il jolly per Gasperini

Per Gian Piero Gasperini, l’arrivo di Raspadori rappresenta una boccata d’ossigeno. Il tecnico della Roma ottiene così un attaccante duttile, capace di giocare sia come seconda punta che come falso nove, ideale per legare il gioco e dialogare con Dybala e compagni. La sua versatilità permetterà di variare lo spartito tattico giallorosso, offrendo un’alternativa tecnica e rapida alla fisicità degli altri centravanti in rosa.

