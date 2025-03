Rastelli: «Caprile fa la differenza al Cagliari, Felici va sfruttato così. Contro il Bologna mi aspetto una cosa»

Le parole di Massimo Rastelli, ex allenatore del Cagliari, sul momento del club rossoblù in vista della sfida di Serie A al Bologna

Massimo Rastelli ha parlato in esclusiva a CagliariNews24 del momento del Cagliari.

Tra il gol di Florinel Coman con il Parma e le prestazioni di Elia Caprile, quanto pensa che abbia inciso il calciomercato sulle possibilità di salvezza del Cagliari? Che idea si è fatto dei due nuovi giocatori rossoblù?

«Caprile si è inserito nel contesto subito in maniera ottimale, ha dato quella sicurezza che forse prima mancava, è fondamentale quando un portiere trasmette questa sensazione alla squadra. E’ bravo tra i pali oltre ad essere reattivo e capace con i piedi oltre che nelle letture, ha inoltre una buona lettura quando si deve costruire dal basso! Coman ha fatto un esordio fantastico facendo un eurogol mentre nelle altre apparizioni si è visto meno, non è riuscito ad incidere. E’ una cosa normale quando hai a disposizione pochi spezzoni, credo che nelle prossime partite lo farà entrando meglio nei meccanismi del Cagliari e del suo allenatore. Secondo me potrebbe risultare una risorsa molto importante».

Zito Luvumbo è tornato in campo nell’ultima sfida dopo una lunga assenza per infortunio la quale è durata ben due mesi. Quanto può essere determinante per il Cagliari l’attaccante angolano?

«Secondo me Luvumbo potrebbe essere determinante come lo è stato in tante situazioni del recente passato. Fortunatamente perdendo Luvumbo il Cagliari ha trovato un buon sostituto in Felici, non credo che lo abbia fatto rimpiangere: il classe 2001 ha dato quantità e qualità in ogni gara che ha giocato. Questo permette a Davide Nicola di poter avere diverse frecce nel proprio arco, come ha fatto con la Juve mettendo prima Felici per poi far subentrare Luvumbo. Quando nel secondo tempo calano i ritmi e l’avversario è più stanco allora può entrare un giocatore veloce, bravo nell’uno contro uno e nel creare la superiorità. Questo permette di mantenere alto il livello di incisività della squadra, è stato fondamentale il fatto di aver recuperato Luvumbo a questo punto della stagione».

