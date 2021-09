Raul Albiol: «Villarreal e Atalanta risposta alla Superlega. Loro eccezionali»

Raul Albiol parla in vista della sfida di Champions League tra Villarreal e Atalanta: le sue dichiarazioni sulla gara

Raul Albiol parla in vista di Villarreal-Atalanta a La Gazzetta dello Sport.

VILLARREAL ATALANTA – «Partita difficile. Se devo indicare il rivale più duro nei miei 6 anni in Italia a parte la Juve dico l’Atalanta. Una macchina offensiva, fisicamente eccezionale, e un esempio per noi: una società che basa il suo successo sull’etica del lavoro e sulla crescita della cantera. Un progetto che noi dobbiamo cercare di seguire, come prima lo sono stati l’Atletico Madrid e il Siviglia. Club che sono cresciuti partendo dall’Europa League, come noi. Noi abbiamo bisogno di continuità ad alto livello».

ATALANTA E VILLARREAL RISPOSTA ALLA SUPERLEGA – «In un certo senso sì. Abbiamo dimostrato di poter battere o almeno competere con squadre che hanno giocatori migliori e molti più soldi di noi, e la cosa offre grande emozione. Con la Superlega a quel tavolo non ci potremmo sedere».