Raum pre Lipsia Juve: «Noi contiamo su QUESTA CARATTERISTICA. Loro molto forti»

David Raum, esterno del Lipsia, lancia la sfida alla Juve in vista del match di Champions League di domani: le sue parole

David Raum, esterno del Lipsia, ha così parlato alla BILD in vista della sfida di domani contro la Juve in Champions League.

COME STA IL LIPSIA – «Tutti i nostri ragazzi hanno un talento incredibile. Se gli metti la testa nella giusta direzione e li fai affinare, entreranno davvero in gioco con queste palle, in parole povere. Ognuno deve conservare per sé l’emozione della vittoria sull’Augsburg. Ci prepareremo bene e poi vogliamo accendere i fuochi d’artificio in casa in Champions League quando suonerà l’inno».

JUVE – «Sono felice che stiamo giocando contro avversari così grandi, squadre vere e sporche. Le squadre italiane sono famose per questo. La Juve ha una certa indole difensiva, ma in attacco ha comunque dei fuoriclasse individuali».