Ravezzani saluta il gruppo Mediapason: il giornalista chiuderà con il 2026 la sua avventura con l’azienda. Ecco tutti i dettagli

Ravezzani, forse un po’ a sorpresa, ha deciso di interrompere la sua avventura con Mediapason al termine del 2026. Ecco dove andrà dopo

Il 2026 segnerà la fine di un’era storica per la televisione locale italiana: Fabio Ravezzani, volto storico di “Qui studio a voi stadio” e direttore responsabile, lascerà definitivamente il gruppo Mediapason. Dopo anni alla guida di Telelombardia, Antenna 3, Top Calcio e Videogruppo, il giornalista chiuderà tutti i suoi incarichi al termine del prossimo anno, segnando la conclusione di un capitolo fondamentale per il panorama televisivo lombardo.

La notizia, riportata da Italia Oggi, è stata confermata dallo stesso Ravezzani, con la consueta ironia: “Confermo, il 2026 sarà il mio ultimo anno a Telelombardia, mi occuperò solo di sport, e poi me ne andrò in Galizia, alla faccia di chi mi vuole male”. Le sue parole sottolineano non solo la determinazione nel chiudere un percorso durato quasi trent’anni, ma anche il carattere schietto e diretto che ha sempre contraddistinto il giornalista.

La decisione di Ravezzani è strettamente legata ai profondi cambiamenti societari che hanno coinvolto Mediapason. Nel 2024 Telelombardia si è fusa nella capogruppo per razionalizzare le risorse, e accanto allo storico patron Sandro Parenzo (che mantiene il 72% delle quote) è entrata la famiglia Jannacopulos, editori veneti già proprietari di Rete Veneta e Antenna Tre Nordest, con il 23,7% del capitale. L’arrivo dei nuovi soci e del consigliere delegato Filippo Jannacopulos ha portato a una modifica della linea editoriale, giudicata troppo interventista da Ravezzani, spingendolo a dimettersi dagli incarichi operativi di direttore generale e delle news nella primavera del 2025.

Nonostante le dimissioni, Ravezzani aveva accettato di continuare come responsabile dello sport fino alla scadenza naturale del 2026, mantenendo vivo il suo contributo al gruppo. Contestualmente, ha venduto il suo 4% di quote, segnando un passo indietro rispetto alla gestione societaria.

L’era Ravezzani, iniziata nel 1998, lascia in eredità un gruppo in buona salute. Nel 2024 Mediapason ha chiuso con 15,2 milioni di euro di ricavi (+4,1%), confermando Telelombardia e Top Calcio24 come le emittenti più seguite in Lombardia. Con l’uscita di Ravezzani, si chiuderà un ventennio che ha rivoluzionato il linguaggio del talk show sportivo in Italia, consolidando il suo ruolo di innovatore e riferimento per il giornalismo televisivo locale.

La partenza di Ravezzani non rappresenta solo un cambio di testimone, ma la conclusione di un’epoca segnata dalla capacità di unire informazione e intrattenimento sportivo, creando un modello seguito da generazioni di appassionati e operatori del settore.