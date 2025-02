Ravezzani polemico: «Se Rocchi vuole determinati rigori allora su quell'episodio dico che...» - Calcio News 24

Ravezzani ha commentato l’episodio Vlahovic Luperto in Cagliari-Juve: le parole del direttore di TeleLombardia

Il direttore di TeleLombardia, Fabio Ravezzani, ha commentato così il discusso episodio di Cagliari–Juve. Le sue parole rivolgendosi anche all’AIA (Rocchi su tutti).

RAVEZZANI – «Se Rocchi vuole rigori solo per interventi pesanti gli arbitri si uniformano e non basta una spinta a mano aperta su Vlahovic. Per me sono tutti rigori perché basta poco per sbilanciare un attaccante in corsa. La dinamica ha leggi precise e più difficili da interpretare: serve Var».