Ravezzani sulla Nazionale: «Mi chiedo perché quel giocatore venga escluso. Può cambiare gli equilibri» - Calcio News 24

Ravezzani si esprime così su quella che sarà la prossima gara della Nazionale tra dubbi, certezze e possibili pronostici

A JuventusNews24, il direttore di Telelombardia Ravezzani ha voluto rilasciare qualche dichiarazione sulla Nazionale.

Il 6 giugno si gioca Norvegia-Italia: chi è un giocatore che finora non è stato convocato da Spalletti e che lei porterebbe a Oslo?

«Io francamente non capisco l’ostracismo che lui ha avuto verso Locatelli a meno che siano avvenute delle cose di spogliatoio – che non vuol dire che si sian messi le mani addosso – però magari certi atteggiamenti che lui ha avuto quando lo ha convocato che non gli siano piaciuti. Però oggettivamente Locatelli è un giocatore che – non dico che sia titolare in Nazionale ma ci sta vicino – da prima riserva oppure da titolare quando bisogna variare un po’ le cose. Questa è una cosa che io francamente non riesco a capire del nostro ct, ecco. Poi, come sempre, se si qualifica avrà avuto ragione lui, se non si qualifica faremo i funerali tutti quanti insieme».