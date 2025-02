Real Madrid, nuovo infortunio per Alaba: le condizioni in vista del Manchester City

Le condizioni fisiche di David Alaba, difensore centrale austriaco, dopo l’ultimo infortunio muscolare. Tutti i dettagli in merito

Il Real Madrid, tramite un post pubblicato sui propri social, ha fornito un aggiornamento sulle condizioni fisiche di David Alaba dopo l’ultimo infortunio muscolare. Brutte notizie per Ancelotti in vista dello scontro con il Manchester City in Champions League.

COMUNICATO – «A seguito degli esami effettuati sul nostro giocatore David Alaba dai servizi medici del Real Madrid, gli è stato diagnosticato un infortunio all’adduttore della gamba sinistra. I suoi progressi vengono monitorati».