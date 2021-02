Per la panchina del Real Madrid c’è anche Max Allegri, ma in pole position ci sarebbe una leggenda del club madrileno

C’è anche Massimiliano Allegri nella ristretta cerchia di pretendenti per la panchina del Real Madrid. Secondo Cadena Ser, il tecnico ex Juventus, fermo da un anno e mezzo ormai, è in lizza per il dopo Zidane.

Zizou è a rischio e non si esclude un esonero a breve. Il favorito per prendere il suo posto però è Raul, allenatore del Castilla, la seconda squadra dei Blancos.