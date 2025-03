Real Madrid, Ancelotti: «Finale di stagione? Il calendario è davvero troppo esigente. Credo che le istituzioni debbano intervenire per gestirlo meglio. Nico Paz? Vedremo a campionato concluso...»

L’allenatore del Real Madrid Carlo Ancelotti ha parlato in occasione del Premio Maestrelli della stagione alla guida dei blancos. Le parole

All’allenatore del Real Madrid Carlo Ancelotti è stato assegnato il trofeo Maestrelli International. Il tecnico dei blancos, in collegamento da Madrid, ha rilasciato alcune dichiarazioni a margine dell’evento. A seguire le sue parole.

LE PAROLE – «Innanzitutto, grazie, sono molto onorato di ricevere questo prestigioso riconoscimento. È un premio importante, e mi fa piacere riceverlo. Complimenti anche ai vincitori di quest’anno, è un onore per tutti no».

FINALE DI STAGIONE – «Beh, è un finale lunghissimo, infinito, e molto esigente. Fortunatamente siamo ancora in corsa in tutte le competizioni, e speriamo di terminare al meglio. Il calendario è davvero troppo esigente. Credo che le istituzioni debbano intervenire per gestirlo meglio, dando ai giocatori più tempo per recuperare e per migliorare la qualità del gioco».

RITORNO IN ITALIA – «In Italia ci vengo spesso, come già detto, lunedì vengo a ricevere un altro premio prestigioso».

LOTTA SCUDETTO – «Inter-Napoli-Atalanta. Il campionato è ancora molto aperto, e credo che continuerà a esserlo fino alla fine».

NICO PAZ – «Nico Paz è un nostro giovane, lo stiamo osservando attentamente. Sta facendo benissimo, non avevamo dubbi, perché è molto bravo. Vedremo quale decisione prenderemo a fine stagione».

CONSIGLIO AI GIOVANI ALLENATORI – «Il consiglio che posso dare è semplice: chi fa questo mestiere lo fa per passione, non per forza. La qualità di un allenatore si misura nell’impegno, nell’onestà e nella pazienza».