Real Madrid, Ancelotti: «Il City ha perso tanto senza Haaland. Zittire le critiche è impossibile»

Le parole di Carlo Ancelotti, allenatore del Real Madrid, dopo il passaggio del turno contro il Manchester City. Tutti i dettagli

Carlo Ancelotti ha parlato in conferenza stampa dopo il passaggio del turno del Real Madrid in Champions League.

VITTORIA – «Abbiamo giocato molto bene, una partita completa a livello difensivo, offensivo, di transizione, di possesso… Volevamo farla così, volevamo ripetere le cose buone fatte nell’andata. La squadra era molto compatta e unita e quando fai così, poi emerge la qualità».

MBAPPE’ – «Parlare di individualità… tutti si sono distinti. Ha giocato bene Mendy, Rüdiger, Valverde anche se non era al 100%… tutti bene. Ceballos? Bene, bene la squadra. Quando la squadra funziona, le individualità si mettono in evidenza. È stato un lavoro collettivo ben fatto. Abbiamo ancora tempo».

DISCORSO ALLA SQUADRA – «Voglio dire loro che è stata una buona partita. L’avversario è sempre difficile e abbiamo portato a casa il risultato in questi due match. La miglior prestazione della stagione? Abbiamo ripetuto le cose buone fatte nell’andata. Sì, abbiamo fatto una partita completa. In attacco, in difesa… La qualità è molto alta. Abbiamo una qualità offensiva come mai negli anni passati».

MANCHESTER CITY – «Senza Haaland il City perde, ma abbiamo iniziato bene con il gol. Se ho zittito le critiche? È impossibile zittire le critiche, perché non è possibile vincere tutte le partite. Ci saranno partite che non si possono vincere e le critiche non si zittiranno. Utile giocare i playoff? Non è positivo essere arrivati agli ottavi con dieci partite. Non siamo usciti da un momento complicato, siamo entrati in un momento complicato, ma è vero che a livello emotivo ci ha fatto bene».