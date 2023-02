Real Madrid, Ancelotti: «Liverpool? Dobbiamo pensare che al ritorno dovremo soffrire e lottare come oggi»

Carlo Ancelotti, allenatore del Real Madrid, ha parlato al termine della sfida vinta ieri 5-2 contro il Liverpool in Champions

PAROLE – «Non era facile, soprattutto come è iniziata la partita. Abbiamo perso fiducia e piano piano abbiamo preso il controllo della palla, essendo sempre molto efficaci davanti. Vinicius ha giocato una partita incredibile. La prima parte di questo confronto è andata bene. Dobbiamo pensare che al ritorno dovremo soffrire e lottare come oggi. Cosa ho pensato al 2-0? Ho pensato un po’ al Manchester City. Volevo che potesse accadere lo stesso e anche meglio. La squadra non si è persa d’animo. Dobbiamo migliorare l’aspetto difensivo. Hanno creato problemi alla nostra sinistra perché Henderson entrava spesso lì. Abbiamo controllato meglio il secondo tempo, inserendo Valverde a sinistra. Rodrygo ha fatto un lavoro fantastico, uno straordinario lavoro nelle due fasi. Quando giochi contro un attaccante così pericoloso, devi aiutare un po’ di più».