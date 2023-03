Real Madrid, Ancelotti: «Se ho paura del Barcellona? Non so cosa sia il cagometro...»

Carlo Ancelotti, allenatore del Real Madrid, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della semifinale di Coppa del Re contro il Barcellona

PAROLE – «In Supercoppa ci sono mancati impegno e forza, poi abbiamo commesso errori individuali che non ripeteremo. Non è decisiva ma dobbiamo approfittarne e non sarà una rivincita Penso che possiamo ancora vincere ma non sono un mago. Paura del Barcellona? Sarà una partita divertente, non so cosa sia il cagometro».