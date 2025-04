Real Madrid Arsenal, Morientes con scaramanzia non crede nei Blancos: «Rimonta impossibile, ma…»

Intervistato da Marca Fernando Morientes ha parlato a poche ore dalla sfida di Champions League che questa serà vedrà il Real Madrid, sua ex squadra, affrontare l’Arsenal nel tentativo di ribaltare il 3-0 dell’andata per accedere alle semifinali della competizione dove la vincente affronterà il PSG.

PAROLE – «Vi dirò che la rimonta del Real Madrid contro l’Arsenal è impossibile. Vediamo se porto sfortuna e il Real Madrid riesce a ribaltare la situazione. Vorrei assistere alla finale di Champions League fra Real e Barcellona. Anche la finale di Coppa del Re è bella, ma non è la stessa cosa. Non è la finale di Champions League. Ho vissuto le finali di Champions League, e la più speciale, beh, è ​​stata probabilmente quella contro la Juventus nel ’98, perché è stata quella vinta dal Madrid dopo 32 anni, ma quella che ricordo di più è stata quella contro il Valencia, per il nervosismo di giocare contro una squadra spagnola, cosa può succedere se perdi e devi andare al Mestalla… Ecco, questa è una cosa simile. Moltiplicato per 5.000».