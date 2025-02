Calciomercato Real Madrid, rinnovo fino al 2030 e aumento di stipendio per il nuovo gioiello dei Blancos

Calciomercato Real Madrid, i blancos hanno deciso di blindare Raul Asencio con un rinnovo fino al 2030 e l’aumento di stipendio

Una delle rivelazioni più cristalline del Real Madrid in questa stagione è sicuramente Raul Asencio . Il giovane difensore centrale classe 2003, a causa dell’emergenza infortuni, è salito nelle gerarchie di Carlo Ancelotti che lo ha schierato sempre come titolare nelle ultime partite. Grazie ad una serie di prestazioni più che convicenti, la dirigenza dei Blancos ha deciso di blindare il talento nativo di Las Palma con un rinnovo di contratto fino al 2030.

Come riportato da Marca, il nuovo accordo prevede anche un sostanzioso aumento di stipendio per il giovande difensore che in pochi mesi è passato dal Castilla, con cui ha iniziato la stagione, al palcoscenico del calcio che conta, diventando un punto di riferimento per la difesa del Real Madrid grazie anche alle 21 presenze in stagione tra campionato e coppe.