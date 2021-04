Real Madrid, Asensio: «Qualificazione aperta, il Liverpool sa rimontare»

Marco Asensio ha parlato dopo la vittoria del Real Madrid in Champions League contro il Liverpool

Marco Asensio, attaccante del Real Madrid, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria in Champions League per 3-1 contro il Liverpool; segnata anche da una sua rete.

LIVERPOOL – «Sono molto contento. Credo che abbiamo fatto una grande partita soprattutto nel primo tempo contro una squadra molto difficile da affrontare ma siamo stati superiori e abbiamo meritato di vincere. Alla fine la Champions è sempre qualcosa di molto speciale e soprattutto in queste partite ad eliminazione diretta è sempre molto importante lasciare il segno. In vista del ritorno non dobbiamo dimenticare che il Liverpool è in grado di ribaltare qualsiasi risultato. La qualificazione non è chiusa, dovremo stare attenti anche a Liverpool».

CLASICO – «Ora il Clasico, una partita molto importante dal momento che si gioca contro un’avversaria diretta per il titolo ma era importante vincere oggi e poi ci concentreremo nel Clasico. Cercheremo di dare tutto per vincere».