Real Madrid Barcellona: l’importanza tattica di Benzema

Anche se sta mancando il gol, Benzema è sempre fondamentale per la manovra del Real Madrid. Si è visto nel Clasico

Questo Real Madrid di Zidane è più intenso ed aggressivo rispetto agli anni precedenti. Spesso palleggia in modo meno elaborato e cerca di attaccare con rapidità, sfruttando anche l’atletismo di profili come Vinicius e Valverde.

Fraseggiando meno per vie centrali, per il Real Madrid è comunque fondamentale il contributo di Benzema. L’attaccante francese si muove su tutto il fronte offensivo, venendo incontro e dando soluzioni di passaggio. Si rivela un appoggio fondamentale per la squadra, come nella slide sopra. Si abbassa e, spalle alla porta, serve l’inserimento di Marcelo a sinistra, consentendo così alla squadra di allargare il gioco. Anche se manca il gol, Benzema è sempre determinante per la squadra. Un nove con la visione di gioco di un rifinitore.