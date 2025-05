Ral Madrid, Bellingham per l’addio di Modric: «Grato di essere stato tuo compagno di squadra. Sei ciò che c’è di bello nel calcio»

Con un lungo messaggio pubblicato sui suoi profili social, Jude Bellingham ha salutato il suo attuale, futuro ex, compagno di squadra Luka Modric che ha annunciato l’addio al Real Madrid.

MESSAGGIO – «L’unica cosa che supera la mia tristezza in questo momento è la gratitudine che provo per aver avuto l’onore di essere il tuo compagno di squadra.

Abbiamo vissuto tanti grandi ricordi dentro e fuori dal campo di cui farò per sempre tesoro. La tua magia non è mai stata una sorpresa e non c’è nulla che io possa dire che non sia già stato detto riguardo i tuoi incredibili traguardi, ma la tua umiltà, la tua apertura e il tempo che hai dedicato ad ogni singola persona in qualsiasi circostanza mi ha lasciato a bocca aperta, sei un costante rappresentazione di tutto ciò che c’è di bello nel calcio.

Fratello, dal profondo del mio cuore grazie per ogni passaggio (che sia dentro o fuori), ogni dribbling, ogni numero e ogni tiro, ma più significative per me ogni chiacchierata, ogni abbraccio, ogni cena e ogni pezzetto di saggezza e consiglio che hai dato.

Buona fortuna per qualsiasi cosa il destino ti riserverà, a te e alla tua famiglia. Ti voglio tanto bene! Mi mancherai!

Madridisti fatevi sentire Sabato al Bernabeu per gli omaggi al nostro Capitano!».