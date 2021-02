Real Madrid, Benzema verso il forfait contro l’Atalanta: le ultime

Karim Benzema potrebbe saltare l’andata degli ottavi di finale di Champions League contro l’Atalanta: ecco le sue condizioni

Karim Benzema potrebbe saltare l’andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Real Madrid. Il numero 9 francese, infatti, non è al meglio e Zidane non vorrebbe rischiarlo in vista dei tanti impegni che attendono il Real Madrid.

Come riportato da La Prensa de Lara, Benzema sarebbe al momento molto più che in dubbio e andrebbe verso il forfait nella gara contro l’Atalanta in programma mercoledì al Gewiss Stadium.