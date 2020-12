Allo stadio Alfredo di Stefano, il match valido per la 6ª giornata del gruppo B della Champions League 2020/2021 tra Real Madrid e Borussia M’Gladbach: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live

Allo stadio “Alfredo Di Stefano”, Real Madrid e Borussia Mönchengladbach si affrontano nel match valido per la 6ª giornata del gruppo B della Champions League 2020/21.

Sintesi Real Madrid Borussia M’Gladbach 2-0 MOVIOLA

1′ Calcio d’inizio Si comincia a Valdebebas; primo possesso per il Gladbach.

4′ Campo pesante a Madrid, il pallone non rotola bene ed anzi si ferma in qualche pozza.

8′ Match bloccato con le squadre molto guardinghe; prima occasione potenziale per gli ospiti che, sugli sviluppi di una punzione, a momenti trovano Thuram libero sul secondo palo ma Lucas Vazquez fa buona guardia.

9′ GOL REAL 1-0 Banale palla persa in uscita dal Gladbach, pallone smistato a destra per Lucas Vazquez che crossa dalla trequarti a centro area dove Benzema salta in mezzo a due e trafigge Sommer.

11′ Rispondono gli ospiti con un tiro di Thuram respinto da Courtois.

19′ Sembra faticare a trovare il bandolo della matassa la formazione tedesca che si limita al giro palla sterile.

22′ Il Real Madrid, dal canto suo, ha tutto l’interesse ad addormentare la gara sfruttando la grande qualità nel palleggio dei suoi interpreti.

25′ Occasionissima Plea Lucas Vazquez perde un pallone sulla trequarti offensiva, ne scaturisce una ripartenza con Kramer, imbucata centrale di Neuhaus per Plea che si presenta tutto solo davanti a Courtois, prova lo scavetto ma la manda clamorosamente sul fondo.

30′ Ritmi sempre molto bassi a Valdebebas, nonostante l’occasione di Plea, la partita stenta a decollare.

32′ GOL REAL 2-0 Ancora dalla destra, Rodrygo lavora un pallone e crossa al centro dove sempre Benzema svetta in mezzo ai centrali tedeschi e raddoppia.

38′ Neuhaus ruba un bel pallone in trequarti, avanza palla al piede ma poi scarica una scarpata che si perde lontanissimo dalla porta.

39′ Palo Modric Ancora da destra il cross di Lucas Vazquez, stavolta basso, irrompe a centro area Luka Modric ma il suo destro incoccia il palo alla sinistra di Sommer.

Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE

Real Madrid Borussia M’Gladbach 2-0: risultato e tabellino

Marcatore: 9′, 32′ Benzema (R).

Real Madrid (4-3-3): Courtois; Lucas Vazquez, Sergio Ramos, Varane, Mendy; Kroos, Casemiro, Modric; Rodrygo, Benzema, Vinicius. All. Zinedine Zidane.

Borussia Moenchengladbach (4-3-1-2): Sommer; Lainer, Ginter, Elvedi, Wendt; Thuram, Kramer, Neuhaus; Stindl; Plea, Embolo. All. Marco Rose.

ARBITRO: Kuipers (NED)