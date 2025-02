Real Madrid, ultimatum del Brasile ad Ancelotti: entro quella data dovrà decidere se vorrà essere il nuovo CT

Il tecnico italiano, con il contratto in scandenza nel 2026 con i Blancos, entro maggio dovrà decidere se accettare o meno l’offerta della nazionale verdeoro

Questa potrebbe essere l’ultima stagione di Carlo Ancelotti alla guida del Real Madrid. Il tecnico italiano, corteggiato tra gli altri anche dai Friedkin per la panchina della Roma, è sempre nel mirino della Federcalcio brasiliana che lo vorrebbe alla guida della Nazionale verdeoro per i prossimi mondiali.

Secondo quanto riportato da OK Diario, il tecnico dei Blancos da tempo piace alla CBF che però non ha intenzione di aspettare a lungo. Secondo il quotidiano spagnolo, dopo gli impegni con la squadra in Supercoppa Spagnola, Ancelotti è stato informato dalla CBF che avrà tempo fino a maggio per prendere la decisione finale sul suo approdo in Brasile.