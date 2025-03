Real Madrid, Courtois risponde a Simeone: «Stanco di chi piange sempre, la colpa è della sua strategia. Rigore Llorente? Ero sicuro di una cosa»

Le parole di Thibaut Courtois, portiere del Real Madrid, dopo il ritorno degli ottavi di Champions League contro l’Atletico Madrid. Tutti i dettagli

Thibaut Courtois ha parlato a Movistar dopo il ritorno degli ottavi di Champions League tra Atletico Madrid-Real Madrid, vinto dai blancos ai rigori.

POLEMICA SIMEONE – «Sono stanco di questo continuo piangere per situazioni del genere. Gli arbitri non vogliono avvantaggiare nessuna squadra, sia in Spagna che in Europa. Hanno fatto la loro scelta con chiarezza. Se sei in vantaggio per 1-0 sin dal primo minuto e non cerchi di segnare il secondo gol, è colpa della tua strategia».

DOPPIO TOCCO ALVAREZ – «Ho avuto l’impressione che ci fosse stato un doppio tocco e l’ho comunicato all’arbitro. Non era facile da vedere e possiamo dire che sono stati sfortunati. Non abbiamo disputato la nostra migliore partita, ma alla fine quello che conta è essere passati».

RIGORI – «Abbiamo parlato molto di questa eventualità. Dipende sempre dall’attaccante. Sorloth ha cambiato direzione e pensavo lo avrebbe fatto anche oggi. Con Álvarez avevo dei dubbi, non pensavo che tirasse al centro. Su Llorente non avevamo informazioni, ma ricordavo che in allenamento preferiva tirare a destra e ha calciato a lato».