Thibaut Courtois è risultato positivo al Coronavirus dopo il test del tampone effettuato in Belgio

Dopo i tre casi di positività al Coronavirus nel Paris Saint Germain, anche Thibaut Courtois è risultato positivo al test del tampone.

Lo riporta Dhnet in Belgio che spiega come il portiere del Real Madrid non abbandonerà il ritiro della nazionale belga.