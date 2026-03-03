Connect with us
Real Madrid in crisi nera, i tifosi ora puntano il dito contro Florentino Perez: «Dimettiti!»

Real Madrid in crisi nera, i tifosi ora puntano il dito contro Florentino Perez: «Dimettiti!». Il malcontento esplode dopo il KO contro il Getafe

Prosegue senza sosta la crisi di risultati per il Real Madrid. Ieri sera la compagine dei Blancos ha rimediato un’amara sconfitta contro il Getafe in campionato. Questo passo falso ha permesso al Barcellona di prendere il volo, allungando in maniera decisa nella corsa per la conquista della Liga.

LEGGI ANCHE: Real Madrid, sconfitta inaspettata col Getafe! Arbeloa punito da un’ex meteora dell’Inter: ecco com’è andata

Secondo quanto riportato dal quotidiano Marca, il clima intorno all’ambiente madrileno è incandescente. Durante il match si sono sollevati cori di contestazione indirizzati verso la dirigenza, con inviti espliciti alle dimissioni del presidente Florentino Perez. Questo rappresenta un segno inequivocabile del malcontento generale: una fetta consistente dei tifosi considera l’attuale progetto sportivo in totale confusione.

Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo

Quando l’attenzione critica si sposta dall’allenatore e dai giocatori direttamente ai vertici della presidenza, il messaggio risulta chiaro. La profonda sfiducia nel progetto sta crescendo a dismisura e il mese di marzo sarà decisivo per le sorti future del club.

