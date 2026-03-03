Real Madrid, sconfitta inaspettata col Getafe! Arbeloa punito da un’ex meteora dell’Inter: ecco com’è andata

Real Madrid, sconfitta inaspettata col Getafe! Arbeloa punito da un’ex meteora dell’Inter: adesso si complica la corsa al vertice per i Blancos

Una sconfitta inaspettata per il Real Madrid di Arbeloa quella di ieri sera contro il Getafe. Il gol decisivo è arrivato da Martin Satriano, attaccante uruguaiano ex Inter, che ha infilato Thibaut Courtois al 39’ del primo tempo con un destro al volo su un rimpallo aereo. Con questa sconfitta per 1-0, il Real Madrid si trova a 4 punti di distanza dal Barcellona, che ora prende il largo in testa alla Liga.

La partita, come riportato da La Gazzetta dello Sport, è stata una vera e propria battaglia. Getafe, squadra allenata da José Bordalás, ha giocato come piace al suo tecnico: difesa solida, gioco fisico e compatto. Non sono mancati episodi discussi, come un colpo a Diego Rico da parte di Antonio Rudiger che non ha attirato l’attenzione del VAR, con l’arbitro che non è intervenuto. Nonostante l’assenza di giocatori fondamentali come Mbappé, Bellingham e Militao, il Real Madrid ha faticato a creare pericoli seri. La squadra ha colpito spesso sui piedi di David Soria, portiere del Getafe, che è stato decisivo con una serie di parate, tra cui una su Vinicius nel primo tempo e su Rodrygo nella ripresa.

Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo

Satriano, arrivato al Getafe in prestito a gennaio, sta vivendo un momento positivo, con due gol già segnati da quando è arrivato. L’attaccante uruguaiano, che in passato ha giocato per Brest, Empoli e Lione, ha finalmente trovato spazio dopo un periodo difficile, segnando la rete che ha dato al Getafe una vittoria storica al Bernabeu.

Il Real Madrid non riesce a reagire e il risultato è sancito non solo dal gol di Satriano, ma anche dalla tensione che ha caratterizzato il finale di partita. Arbeloa e i suoi uomini dovranno riprendersi rapidamente, mentre il Barcellona sorride, approfittando della crisi del Real per allungare in vetta alla classifica. Nel frattempo, la Liga resta aperta e il Real Madrid dovrà cercare di reagire nelle prossime settimane per non perdere contatto con i rivali.