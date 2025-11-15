Real Madrid, Huijsen lascia il ritiro della nazionale? Il talento ex Juventus a rischio forfait per il match contro la Georgia per infortunio!

Real Madrid, Huijsen: il difensore convocato con la Spagna, potrebbe dover lasciare il ritiro a causa di un nuovo infortunio muscolare

La vigilia di Georgia Spagna si tinge di incertezza per Luis de la Fuente. Dean Huijsen, difensore del Real Madrid e convocato per le qualificazioni ai Mondiali 2026, è a forte rischio forfait. Durante l’allenamento di venerdì, il giovane giocatore ha accusato nuovi problemi muscolari, e secondo Diario As, potrebbe lasciare il ritiro a Tbilisi già oggi, in attesa degli esami medici che chiariranno l’entità dell’infortunio.

La situazione di Huijsen e le defezioni recenti

Lo staff tecnico della Federazione spagnola non intende correre rischi, soprattutto dopo le recenti defezioni di due titolari come Lamine Yamal e Nico Williams, entrambi fermati da problemi all’inguine durante questa sosta. Huijsen aveva già lamentato un fastidio muscolare nell’ultima partita con il Real Madrid, ma si era ripreso in tempo per unirsi al gruppo, partecipando senza problemi a tutte le sedute settimanali, inclusa quella aperta al pubblico a Las Rozas. Tuttavia, la ricaduta di venerdì ha cambiato i piani, e i medici federali Celada e Vázquez attendono gli esiti dei test prima di rendere ufficiale l’eventuale forfait.

Un’infortunio che complica le gerarchie per il Mondiale

La notizia di un infortunio in questa fase della stagione rischia di complicare le gerarchie in vista del Mondiale. Al momento, nella lista dei centrali, figurano Huijsen, Laporte, Cubarsí e Vivian, con solo quattro difensori che voleranno alla competizione. L’eventuale forfait di Huijsen potrebbe aprire scenari imprevisti per la difesa della Spagna.

Un gesto simbolico per Lamine Yamal

Intanto, nella formazione che sfiderà la Georgia, con la Spagna che indosserà la maglia bianca da trasferta, spicca un dettaglio simbolico: Fermín indosserà il numero 19, lo stesso di Lamine Yamal, come gesto di affetto e di sostegno per il giovane talento che ha dovuto lasciare il ritiro. Questo gesto conferma il legame profondo tra i due giocatori, cresciuti insieme a Rocafonda.