Real Madrid, i Blancos pensano di pagare parte dello stipendio di Bale pur di cederlo

Il Real Madrid non vuole tenere Gareth Bale e starebbe pensando a una soluzione per cederlo

In casa Real Madrid tiene ancora banco la situazione legata a Gareth Bale. Il gallese ha ancora due anni di contratto e non intende andare via per non rinunciare al suo ricco stipendio.

Secondo quanto riportato Sport, i Blancos avrebbero in programma un incontro con l’agente del calciatore e, pur di cederlo, sarebbero disposti ad accollarsi parte dello stipendio di Bale per convincere le squadre interessate.