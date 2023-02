Real Madrid, i tifosi scaricano Alaba: il motivo è incredibile

I tifosi del Real Madrid vorrebbero che David Alaba lasciasse il club. L’iniziativa è diventata virale sui social

David Alaba ha votato per Lionel Messi per il premio The Best 2022 assegnato dalla Fifa. Il calciatore austriaco ha preferito l’argentino rispetto a Karim Benzema, suo compagno al Real Madrid.

Una scelta che i tifosi dei blancos non hanno digerito, tanto da far diventare virale l’hashtag #AlabaOut. Vedremo nelle prossime ore se arriveranno delle risposte ufficiali da parte degli interessati di fronte a questa polemica.