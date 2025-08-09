Real Madrid, il tabù del Triplete: la missione impossibile di Xabi Alonso per entrare nella leggenda. I blancos non hanno mai vinto Liga, Copa e Champions nella stessa stagione - Calcio News 24

Il Real Madrid e quel sogno chiamato Triplete da raggiungere il prima possibile

Un nuovo anno, una nuova sfida, un’ossessione storica da spezzare. Come riportato dal quotidiano spagnolo Marca, il Real Madrid, il tabù del Triplete: la missione impossibile di Xabi Alonso per entrare nella leggenda.

I blancos non hanno mai vinto Liga, Copa e Champions nella stessa stagione di Xabi Alonso riparte da un obiettivo tanto ambizioso quanto inedito per la storia del club: il “póquer”, la caccia ai quattro trofei principali (Liga, Champions League, Copa del Rey e Supercoppa di Spagna). Dopo le delusioni della passata stagione, in cui il sogno irrealistico del “septete” (sette trofei) si è infranto di fronte a una squadra apparsa non all’altezza, la Casa Blanca torna a concentrarsi su un traguardo che, paradossalmente, non ha mai raggiunto: il Triplete classico.



È questa la grande, storica sfida che attende Xabi Alonso. Nonostante un palmarès sconfinato, il Real Madrid non è mai riuscito a conquistare nella stessa stagione il campionato, la coppa nazionale e la Champions League. Un’impresa riuscita ai rivali del Barcellona (per ben due volte), all’Inter, al Bayern Monaco e al Manchester City, ma che rappresenta un vero e proprio tabù per il club più titolato del mondo. La missione affidata al tecnico basco, quindi, non è solo quella di vincere, ma di scrivere una pagina di storia che neanche le leggende prima di lui sono riuscite a completare.

Il compito non sarà facile. Pur venendo da una stagione con meno impegni rispetto a quella precedente (il calendario prevede un massimo di 63 partite contro le 68 dell’anno scorso), il ritmo sarà comunque forsennato, con settimane di doppi impegni che metteranno a dura prova la tenuta fisica e mentale della squadra. Xabi Alonso, però, ha già dimostrato di avere le spalle larghe. Il suo esordio al Mondiale per Club, pur subentrando in una situazione complessa, è stato positivo, con una semifinale raggiunta che ha lasciato intravedere sprazzi del suo calcio e della sua mentalità, seppur lo stop con il Psg sia stato traumatico ed eclatante. Ora, con una preparazione estiva completa e una squadra costruita secondo le sue idee, è pronto a lanciare l’assalto a un’impresa che lo consegnerebbe direttamente alla leggenda.