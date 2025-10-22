 Real Madrid Juve LIVE: sintesi, cronaca e diretta della sfida di Champions League
Real Madrid

Real Madrid Juve LIVE: manca sempre meno alla super sfida di Champions League

real madrid

Real Madrid Juve LIVE: sintesi, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 3ª giornata di Champions League

Sei gare senza vittorie: cinque pareggi e una sconfitta, l’ultima – fragorosa – contro il Como. La Juventus è chiamata a reagire, e lo scenario non potrebbe essere più prestigioso: il Bernabeu. Questa sera i bianconeri affrontano il Real Madrid in Champions League, con l’obiettivo di conquistare il primo successo europeo della stagione, dopo i pareggi contro Borussia Dortmund e Villarreal. Calcionews24 segui LIVE il match:

SEGUI IL LIVE DI REAL MADRID JUVE SU JUVENTUSNEWS24

FORMAZIONI UFFICIALI

In attesa delle ufficiali…

