Real Madrid-Juventus: hai giocato lo 0-3? Snai ti rimborsa la giocata!

L’iniziativa dell’agenzia di scommesse dopo il finale rocambolesco al Bernabeu

Real Madrid-Juventus ha lasciato a tantissimi tifosi della Juventus l’amaro in bocca. Non erano in tanti, dopo il 3-0 interno subito a Torino, a credere che i bianconeri sarebbero stati in grado di ribaltare il risultato contro Ronaldo e compagni. C’era però, soprattutto dopo la rimonta della Roma sul Barcellona, la consapevolezza che una flebile speranza di ribaltone vi fosse realmente. E alla fine il campo questo ha dimostrato, con una Juventus in vantaggio 3-0 fino al calcio di rigore assegnato da Martin che ha scatenato le polemiche in tutta Italia.

A dire la verità, però, a nutrire la speranza che la Juventus vincesse 3-0 a Madrid, non sono stati soltanto i tifosi bianconeri ma anche quei giocatori che nelle scorse ore si sono recati dagli scommettitori a piazzare la seguente giocata: Real Madrid-Juventus 0-3. E pensate al loro stato d’animo quando il direttore di gara ha fatto evaporare una quota 80 volte la posta! A parziale consolazione dei giocatori in questione, juventini e non, è arrivata la bella iniziativa della Snai, l’agenzia di scommesse che questa mattina ha comunicato la volontà di rimborsare tutte le giocate con il risultato esatto 0-3. Speriamo soltanto che in preda alla frustrazione non abbiate stracciato la schedina.

