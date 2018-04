Real Madrid-Juventus, il bel gesto di Ronaldo a Buffon – VIDEO

Con un bell’abbraccio di Ronaldo Buffon chiude la sua serata: dopo le polemiche post Real Madrid-Juventus, un bellissimo gesto tra i due giocatori

Il bello del calcio sta anche nei gesti dei campioni. Ronaldo ha dato ancora una volta una buona immagine di sé, con un altro tocco del fuoriclasse. In Juventus-Real Madrid è stata una rovesciata da storia dello sport, in Real Madrid-Juventus è stato un abbraccio. Siamo nella pancia del Santiago Bernabeu, per la precisione in zona mista. Gianluigi Buffon è reduce da un rigore all’ultimo secondo e da una severa espulsione per proteste. Si è lasciato andare ai microfoni dei giornalisti in mixed zone e sta parlando con gli operatori della televisione della Juventus. Dietro di lui passa Cristiano Ronaldo, anche lui in borghese. CR7 si ferma e lo abbraccia.

Come si nota nel video qui sotto, il gesto di Ronaldo è spontaneo e coglie alla sprovvista Buffon. Il portiere della Juventus non se lo aspettava: il portoghese lo abbraccia con calore e lo saluta. Gli sussurra qualcosa all’orecchio e c’è chi afferma che gli dica “Perdoname“, ma su questo non c’è certezza. Buffon, spiazzato, ha un attimo di esitazione e poi torna all’intervista. Davvero un bel momento quello vissuto da Ronaldo e Buffon, che testimonia la stima tra due grandi campioni nonostante la partita fosse stata dura e emozionante.