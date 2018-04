Real Madrid-Juventus: i commenti della stampa spagnola – FOTO

Real Madrid-Juventus è un ricordo ancora vivo: le prime pagine dei giornali spagnoli si dividono tra chi dà ragione all’arbitro e chi attacca Oliver

Cosa resterà di questo Real Madrid-Juventus di Champions League? Amarezza, molta amarezza. E poi le polemiche, immancabili. L’arbitro Michael Oliver ha dato un rigore discusso al Real all’ultimo secondo di gioco e ha espulso Gigi Buffon, scatenando il putiferio. La stampa spagnola si è divisa in parti uguali e, facendo una distinzione banale, si può dire che i quotidiani madridisti non trovano nulla di strano nell’arbitraggio, mentre quelli tradizionalmente non filo-Real parlano addirittura di furto. Sport, legato al Barcellona e a Barcellona, titola “Il furto del secolo“, lasciando davvero poco spazio all’immaginazione. Lo stesso Sport era quello che aveva parlato di “cioccolatino” per il Barca al momento del sorteggio con la Roma.

Mundo Deportivo è anch’esso catalano, oltre a essere uno dei quotidiani sportivi più antichi di tutta la Spagna, ma è meno esplicito rispetto a Sport. “Master in arbitraggio” è il titolo di oggi, con tanto di foto di Benatia e Vazquez. As e Marca invece sono i giornali di Madrid e sono più vicini ai blancos, lo si nota anche dai titoli. As sceglie “Dal panico alla semifinale“, puntando soprattutto sulla sobrietà, anche se la foto in prima pagina è quella che sembra certificare lo scontro tra difensore e attaccante sul rigore. Marca, infine, si schiera palesemente: “Era rigore” è il titolo che campeggia al centro della prima pagina. Si va da un estremo all’altro.

Las portadas en el mundo hablan de: EL ROBO DEL SIGLO. pic.twitter.com/bPahmUy8QZ — Fútbol Sin Censura (@FutSinC) 12 aprile 2018

📢 Ya lo decía yo: si eres madridista el penalti es clarísimo y si eres antimadridista es un robo. Lo triste es que se refleje en las portadas de los periódicos deportivos españoles… 😰😰#Respect pic.twitter.com/KQYjCNScnN — Árbitro Fútbol Lp (@lparbitrofutbol) 11 aprile 2018