«Un Bombon», Roma-Barcellona indigesta per Sport – FOTO

Roma-Barcellona è terminata 3-0, giallorossi in semifinale di Champions League: sui social network tutti contro Sport, quotidiano catalano che esultò il giorno dopo il sorteggio di Nyon

Quella di oggi sarà una delle notti più belle di sempre per i tifosi della Roma: Roma-Barcellona è terminata 3-0, giallorossi che hanno rimontato il 4-1 della gara d’andata e hanno così staccato il pass per le semifinali di Champions League. Una vera e propria impresa per la formazione di Eusebio Di Francesco, reduce dalla sconfitta di sabato in campionato contro la Fiorentina per 0-2 e protagonista di un periodo tra luci e ombre. Ma questa sera in campo sono scesi gladiatori…

Sui social network è esplosa la gioia di tutti i tifosi della Lupa: elogi per Edin Dzeko, Daniele De Rossi, Kostas Manolas e per il resto della squadra. Anche la Juventus ha celebrato con un tweet l’impresa giallorossa, ma sul web non mancano anche gli sfottò. In molti infatti sono andati a ripescare la prima pagina di Sport, quotidiano catalano che il giorno dopo il sorteggio di Nyon commentò con «un bombon»: un’esultanza per il sorteggio benevolo, con Ernesto Valverde già pronto a pensare al sogno Triplete. Un accoppiamento non poi così fortunato, basti vedere cosa è successo questa sera all’Olimpico…