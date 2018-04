Roma, arrivano i complimenti della Juventus: «Grande vittoria»

Roma-Barcellona rimarrà nella storia del club giallorosso, con Edin Dzeko e compagni che grazie al 3-0 dell’Olimpico eliminano i blaugrana e accedono alle semifinali di Champions: ecco i complimenti della Juventus

In pochi, pochissimi ci credevano ma la Roma ha completato la mission impossible: Barcellona sconfitto 3-0 all’Olimpico, 4-1 del Camp Nou ribaltato e pass per le semifinali di Champions League staccato. I tifosi sono pazzi di gioia sui social network e non mancano i complimenti di numerosi club italiani e Vip illustri.

Subito dopo il triplice fischio della sfida dello stadio Olimpico, la Juventus ha pubblicato un messaggio su Twitter: «Complimenti alla @OfficialASRoma per la grande vittoria di questa sera e il passaggio alle semifinali di #UCL». Un bel gesto di sportività del club bianconero, con la formazione di Massimiliano Allegri chiamata ad un’altra mission impossible: ribaltare al Bernabeu lo 0-3 dell’andata contro il Real Madrid.