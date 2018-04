Real Madrid-Juve: Sergio Ramos poteva stare in panchina?

Sergio Ramos discute con Allegri in panchina mentre si sta giocando Real Madrid-Juventus: lo spagnolo non poteva stare lì e adesso rischia grosso

Cosa ci faceva Sergio Ramos in panchina negli ultimi minuti di Real Madrid-Juventus? Alla prima occhiata è sfuggito un particolare della sfida di ieri sera di Champions League, analizzato poi dai social e dai media spagnoli. Ramos era stato ammonito nella partita di andata e, quindi, era squalificato per il ritorno con la Juventus. Non doveva essere in campo e neppure in panchina, il regolamento vieta ai calciatori squalificati di andare oltre il tunnel degli spogliatoi durante i minuti di gioco. Eppure Ramos era a fianco di Massimiliano Allegri, con cui ha pure discusso animatamente.

Stando a quanto riportano i giornali iberici, i direttori di gara avrebbero annotato la presenza di Ramos in una zona a lui non consentita. Questo potrebbe portare a una sanzione per il difensore del Real Madrid: non ci sono troppi casi a fare da giurisprudenza per un comportamento del genere, ma sta di fatto che Ramos potrebbe saltare la semifinale di andata. Non si esclude che la squalifica dello spagnolo possa essere, in extrema ratio, allungata pure per la prima delle due gare di semifinale. Potrebbe diventare una buona notizia per la Roma, dipende dal sorteggio.